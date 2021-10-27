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Altın Kelebek ne zaman? Altın Kelebek adayları kimler? İşte aday listesi!

27 Ekim 2021 Çarşamba - 11:23 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 11:23

Her yıl gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 2021 yılı final oylamaları başladı. Bu yılın en iyileri seçmek için yapılan final oylama işlemleri devam ederken, kimlerin aday olduğu merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in açılış şovu düzenleyeceği Altın Kelebek Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı tören için geri sayım başladı. Peki, 47. Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...


47’ncisi düzenlenecek Altın Kelebek’te ödül alacak isimler için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Televizyon ve müzik dünyasında gücünü gösterenlerin gecesi olacak Altın Kelebek Ödülleri’nde oylamanın ilk turu sona erdi.  Toplam 9.355.606 sayıda oyun kullanıldığı ilk turun ardından oylamada final turu heyecanı başladı.
 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Kelebek Ödülleri’nin ilk fazında halkın oyları ile en yüksek oy sayısına ulaşan her kategorideki finalistler belli oldu. Şimdi final turunda, büyük ödüle bir adım daha yaklaşmak için kıyasıya yarış başlıyor. 
 
ALTIN KELEBEK NE ZAMAN? 
 
Yıl boyunca yetenekleri ve başarıları ile gücünü gösterenler %70 halkın ve %30 jürinin oyları değerlendirilerek belli olacak ve 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek. 
 
 
ALTIN KELEBEK ADAYLARI!
 
En İyi Dizi Kategorisi
 
Camdaki Kız – KANAL D
 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – ATV
 
Gönül Dağı – TRT1
 
Kardeşlerim – ATV
 
Kırmızı Oda – TV8
 
Masumlar Apartmanı – TRT1
 
Sadakatsiz – KANAL D
 
Son Yaz – FOX TV
 
Teşkilat - TRT1
 
Yasak Elma – FOX TV
 
 
 
En İyi İnternet Dizisi Kategorisi
 
50M2 – NETFLIX
 
AŞK 101 – NETFLİX
 
Atiye – NETFLIX
 
Aynen Aynen – BLU TV
 
Bir Başkadır – NETFLIX
 
Fatma – NETFLIX
 
Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi – BLU TV
 
Sokağın Çocukları – BLU TV
 
The Protector / Hakan Muhafız – NETFLIX
 
Yeşilçam – BLU TV
 
 
 
En İyi Dijital İçerik Kategorisi
 
@ENİSARIKAN – EXXEN
 
Alper Rende ile Kaçış – EXXEN
 
Bize Kaldı (Fezi Altun & Seçkin Süngüç) – YOUTUBE
 
Duraktan Durağa (Berk Keklik) – GAİN
 
Gör Beni – Dur Bi Dinle (Armağan Çağlayan) – YOUTUBE
 
İbrahim Selim ile Bu Gece – YOUTUBE
 
Katarsis (Gökhan Çınar) – YOUTUBE – EXXEN
 
Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak) – EXXEN
 
Konuşanlar (Hasan Can Kaya) – EXXEN
 
Zeynep Bastik ve Konukları – EXXEN
 
 
 
En İyi Kadın Oyuncu Kategorisi
 
Alina Boz (AŞK 101) – NETFLIX
 
Ayça Ayçin Turan (Arıza) – SHOW TV
 
Beren Saat (Atiye) – NETFLIX
 
Binnur Kaya (Kırmızı Oda) – TV8
 
Burcu Biricik (Camdaki Kız) – KANAL D
 
Cansu Dere (Sadakatsiz) – KANAL D
 
Ezgi Mola (Masumlar Apartmanı) – TRT1
 
Hafsanur Sancaktutan (Son Yaz) – FOX TV
 
Merve Dizdar (Masumlar Apartmanı) – TRT1
 
Su Burcu Yazgı Coşkun (Kardeşlerim) ATV
 
 
En İyi Erkek Oyuncu Kategorisi
 
Ahmet Kural (Bir Zamanlar Kıbrıs) – TRT1
 
Akın Akınözü (Hercai) – ATV
 
Alperen Duymaz (Son Yaz) – FOX TV
 
Birkan Sokullu (Masumlar Apartmanı) – TRT1
 
Burak Özçivit (Kuruluş Osman) – ATV
 
Çağatay Ulusoy (Yeşilcam – Hakan Muhafız) – BLU TV – NETFLIX
 
Çağlar Ertuğrul (Teşkilat) – TRT1
 
Caner Cindoruk   (Sadakatsiz) – KANAL D
 
Engin Akyürek (Sefirin Kızı) – STAR TV
 
Timuçin Esen (Hekimoğlu) – KANAL D
 
 
En İyi Komedi Dizisi Kategorisi
 
Çok Güzel Hareketler 2 – KANAL D
 
Dünya Hali – TRT1
 
Gençliğim Eyvah – ATV
 
Güldür Güldür – SHOW TV
 
Jet Sosyete – STAR TV
 
Kalk Gidelim – TRT1
 
Kazara Aşk – STAR TV
 
Kuzey Yıldızı İlk Aşk – SHOW TV
 
Seksenler – TRT1
 
 
En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu Kategorisi
 
Algı Eke / Acans – BLU TV
 
Ayça Varlıer / Kalk Gidelim – TRT1
 
Begüm Öner / Seksenler – TRT1
 
Cemre Ebüzziya / İlginç Bazı Olaylar – EXXEN
 
Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi – KANAL D
 
Ege Kökenli / Doğu – BLU TV
 
Güldür Güldür Ekibi – SHOW TV
 
Günay Karacaoğlu / Gençliğim Eyvah – ATV
 
Nilperi Şahinkaya / Aynen Aynen – BLU TV
 
Suzan Kardesş / Seksenler – TRT1
 
 
 
En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Kategorisi
 
Çağlar Çorumlu/Ayak İşleri – GAİN
 
Cengiz Bozkurt/Gençliğim Eyvah -ATV
 
Çok Güzel Hareketler 2 Ekibi – KANAL D
 
Doğu Demirkol/Doğu – BLU TV
 
Engin Günaydın/10 Bin Adım – GAİN
 
Feyyaz Yiğit/Gibi -EXXEN
 
Güldür Güldür Ekibi – SHOW TV
 
İbrahim Büyükak/İlginç Bazı Olaylar – EXXEN
 
İlker Ayrık/Seksenler – TRT 1
 
Kerem Bürsin/Aynen Aynen – BLU TV
 
 
 
En İyi Romantik Komedi Dizisi Kategorisi
 
Ada Masalı – STAR
 
Aşk Mantık İntikam – FOX TV
 
Aşkın Tarifi – KANAL D
 
Baht Oyunu – KANAL D
 
Bay Yanlış – FOX TV
 
Cam Tavanlar –SHOW TV
 
Çatı Katı Aşk – KANAL D
 
İyi Günde Kötü Günde – STAR
 
Sen Çal Kapımı -FOX TV
 
 
En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncusu
 
Aslı Sümen (Baht Oyunu) – KANAL D
 
Ayça Ayşin Turan (Ada Masalı) – STAR TV
 
Bensu Soral (Cam Tavanlar) –SHOW TV
 
Burcu Özberk (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV
 
Cemre Baysel (Baht Oyunu) – KANAL D
 
Elçin Sangu (İyi Günde Kötü Günde) – STAR TV
 
Hande Erçel (Sen Çal Kapımı) -FOX TV
 
Özge Gürel (Bay Yanlış) – FOX TV
 
 
En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu
 
Alp Navruz (Ada Masalı) – STAR TV
 
Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu) – KANAL D
 
Burak Yörük (Aşk Mantık İntikam) – FOX
 
Can Yaman (Bay Yanlış) – FOX TV
 
Furkan Andıç (Çatı Katı Aşk) – KANAL D
 
İlhan Şen (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV
 
Kadir Doğulu (Aşkın Tarifi) – KANAL D
 
Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı) -FOX TV
 
Kubilay Aka (Cam Tavanlar) –SHOW TV
 
 
En İyi Dizi Çifti Kategorisi
 
Afra Saraçoğlu - Çağatay Ulusoy (Yeşilçam) - BLU TV
 
Alina Boz- Kubilay Aka (AŞK 101) – NETFLIX
 
Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz (Ada Masalı) – STAR
 
Bensu Soral – Kubilay Aka (Cam Tavanlar) – SHOW TV
 
Burcu Biricik- Feyyaz Şerifoğlu (Camdaki Kız) – KANAL D
 
Burcu Özberk – İlhan Şen (Aşk Mantık İntikam) – FOX TV
 
Cemre Baysel- Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu) – KANAL D
 
Hafsanur Sancaktutan – Alperen Duymaz (Son Yaz) – FOX TV
 
Hande Erçel – Kerem Bürsin (Sen Çal Kapımı) – FOX TV
 
Su Burcu Yazgı Coşkun – Onur Seyit Yaran (Kardeşlerim) – ATV
 
 
En İyi Yönetmen Kategorisi
 
Ahmet Katıksız, Deniz Yorulmazer (AŞK 101) – NETFLIX
 
Berkun Oya (Bir Başkadır) – NETFLIX
 
Çağrı Vila Lostuvalı, Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı) -TRT1
 
Cem Karcı (Kırmızı Oda) -TV8
 
Kethce (Hakan Kırvavaç) (Teşkilat) -TRT1
 
Nadim Güç (Camdaki Kız) – KANALD
 
Neslihan Yeşilyurt (Sadakatsiz) – KANALD
 
Semih Bağcı (Son Yaz) – FOX
 
Serdar Gözelekli (Baht Oyunu) – KANALD
 
Yusuf Pirhasan, Altan Dönmez (Sen Çal Kapımı) – FOX TV
 
 
En İyi Senaryo Kategorisi
 
Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit, Teoman Gök (Gönül Dağı) – TRT1
 
Ayşe Öner Kutlu (Sen Çal Kapımı) -FOX
 
Bahadır Özdener (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) -ATV
 
Banu Kiremitçi Bozkurt - (Kırmızı Oda) – TV8
 
Berkun Oya (Bir Başkadır) – NETFLIX
 
Deniz Dargı – Cem Görgeç – Cenk Boğatur (Son Yaz) - FOX
 
Deniz Madanoğlu, Rana Mamatlıoğlu (Masumlar Apartmanı) -TRT1
 
Gül Abus Semerci (Kardeşlerim) -ATV
 
Kemal Hamamcıoğlu-Dilara Pamuk (Sadakatsiz) – KANAL D
 
Seda Altaylı Turgutlu (Camdaki Kız) – KANAL D
 
 
En iyi Dizi Müziği Kategorisi
 
Alp Yenier (Kardeşlerim) -ATV
 
Alp Yenier (Masumlar Apartmanı) -TRT1
 
Aslı Demirer – Safa Hendem (Baht Oyunu) – KANAL D
 
Aytekin Ataş (Sen Çal Kapımı) – FOX TV
 
Batuhan Fırat (Kalp Yarası) – ATV
 
Cem Öget (Ada Masalı) – STAR
 
Cem Öget (Sadakatsiz) – KANAL D
 
Hey! Douglas (AŞK 101) – NETFLIX
 
Toygar Işıklı (Çukur) – SHOW TV
 
Tuna Hizmetli (Son Yaz) – FOX TV
 
 
En İyi Çocuk Oyuncu Kategorisi
 
Alp Akar – Sadakatsiz
 
Aylin Akpınar – Kardeşlerim
 
Azra Aksu – Baht Oyunu
 
Beren Gençalp – Sefirin Kızı
 
Berkay Celal Çetin – Masumlar Apartmanı
 
Eylül Şenocak – Masumlar Apartmanı
 
Kayra Orta – Alev Alev
 
Kuzey Gezer – Yasak Elma
 
Maya Başol – Sen Çal Kapımı
 
Yasemin Nil Yüksel – Masumlar Apartmanı
 
 
En İyi Gündüz Kuşağı Kategorisi
 
Açelya Akkoyun ile Akla Takılanlar – (360)
 
Çağla ile Yeni Bir Gün (Çağla Şikel) – FOX TV
 
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme – SHOW TV
 
Ece Üner ile Susma – KANAL D
 
Esra Erol’da – ATV
 
Fulya ile Umudun Olsun (Fulya Öztürk) – FOX
 
Gelinim Mutfakta (Demet Akalın) – KANAL D
 
Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
 
Neler Oluyor Hayatta (Nur Tuğba Namlı – Hakan Ural) – KANAL D
 
Sabahın Sultanı Seda Sayan – STAR TV
 
 
 
En İyi Kadın Sunucu Kategorisi
 
Açelya Akkoyun (Açelya Akkoyun ile Akla Takılanlar) -360
 
Aslı Şafak (Aslı Şafak’la İşin Aslı) – HABERTÜRK TV
 
Çağla Şıkel (Çağla ile Yeni Bir Gün) – FOX TV
 
Demet Akalın (Demet ve Alişan ile Sabah Sabah) -STAR TV
 
Doğa Rutkay (Çocuktan Al Haberi) – SHOW TV
 
Ece Üner ile Susma – KANAL D
 
Esra Erol’da – ATV
 
Fulya Öztürk (Fulya ile Umudun Olsun) –  FOX TV
 
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
 
Pelin Çift ile Gündem Ötesi - TRT 1
 
 
En İyi Erkek Sunucu Kategorisi
 
Acun Ilıcalı (Survivor Türkiye) – TV8
 
Ali İhsan Varol (Kelime Oyunu) – TV8
 
Alp Kırşan (Ortak) – NTV
 
Arda Türkmen (Arda’nın Mutfağı) – KANAL D
 
Danilo Zanna (Masterchef) -TV81
 
Ender Saraç’la Sağlıklı Günler – SHOW TV
 
Hakan Ural (Neler Oluyor Hayatta) – KANAL D
 
Kenan İmirzalıoğlu (Kim Milyoner Olmak İster) – ATV
 
Kerem Alışık (Seneye Bu Zamanlar) – TRT
 
Vahe Kılıçarslan (Vahe ile Evdeki Mutluluk) – STAR TV
 
 
En İyi Haber Programı Kadın Sunucu Kategorisi
 
Afşin Yurdakul – HABERTÜRK
 
Başak Şengül – CNNTÜRK
 
Gülbin Tosun – FOX
 
Hande Fırat – CNNTÜRK
 
Hilal Özdemir – ATV
 
Işıl Açıkkar – TRT
 
Merve Dinçkol – KANAL D
 
Nazlı Çelik – STAR TV
 
Pınar Erbaş – SHOW TV
 
Seda Öğretir – NTV
 
 
En İyi Haber Programı Erkek Sunucu Kategorisi
 
Açıl Sezen – BLOOMBERG
 
Ahmet Arpad – NTV
 
Cem Öğretir – ATV
 
Cüneyt Özdemir – CNN TÜRK
 
Deniz Bayramoğlu – KANAL D
 
Ersoy Dede – TRT1
 
İsmail Küçükkaya – FOX
 
Mesut Yar – STAR TV
 
Selçuk Tepeli – FOX
 
Uğur Önver – CNN TÜRK
 
 
 
En İyi Haber Programı Kategorisi
 
5N1K (Cüneyt Özdemir) – CNNTÜRK
 
A’dan Z’ye (Uğur Önver) – CNNTÜRK
 
Açık ve Net (Kübra Par) – HABERTÜRK TV
 
Başkent Kulisi (Mehmet Acet) – KANAL 7
 
Cnn Türk Masası (Semiha Şahin) – CNNTÜRK
 
Enine Boyuna (Hülya Hökenek) – HABERTÜRK TV
 
Gece Görüşü (Hande Fırat) – CNNTÜRK
 
İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat – FOX TV
 
Kahvaltı Haberleri (Hilal Özdemir) – ATV
 
Mesut Yar ile Bugün (Mesut Yar) – STAR TV
 
 
 
En İyi Spor Programı Kategorisi
 
Aktüel Futbol: Sunucu: İbrahim Kırkayak, Yorumcular: Alp Pehlivan, Ogün Temizkanoğlu – (TRT SPOR)
 
Artı Futbol: Mustafa Göksu
 
Bein Manşet: Murat Caner – Uğur Meleke (BEIN SPORTS)
 
Bein Teknik: İsmail Şenol – Tamer Tuna (BEIN SPORTS)
 
Beyaz Futbol Pazar: Sunucu: Onur Yıldız, Yorumcular: Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz (BEYAZ TV)
 
Derin Futbol: Sunucu: Onur Yıldız, Yorumcular: Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı – (BEYAZ TV)
 
Spor Manşet: Cem Dizdar – Serkan Yetkin (TRT SPOR)
 
Süper Lig: Sunucu: Güntekin Onay, Yorumcular: Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar, Volkan Demirel – (BEIN SPORTS)
 
Takım Oyunu: Sunucu: Ender Bilgin, Yorumcular: Erman Toroğlu, Mehmet Yılmaz, Reha Kapsal, Serdar Sarıdağ – (A SPOR)
 
Yüzde Yüz Futbol: Sunucu:: Erbatur Ergenekon, Yorumcu: Rıdvan Dilmen (TRT SPOR)
 
 
En İyi Yarışma Kategorisi
 
3’te 3 (Prof. Dr. Tufan Gündüz – Pelin Çift – TRT1
 
Aileler Yarışıyor – (Asuman Krause) – 360
 
Çocuktan Al Haberi (Doğa Rutkay) – SHOW TV
 
En Hamarat Benim (Kadir Ezildi) – FOX
 
Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar – TRT1
 
Kelime Oyunu (Ali İhsan Varol) – TEVE2
 
Kim Milyoner Olmak İster (Kenan İmirzalıoğlu) – ATV
 
Masterchef Türkiye (Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu) -TV8
 
Survivor Türkiye (Acun Ilıcalı) – TV8
 
Yaparsın Aşkım (İlker Ayrık) – FOX TV
 
 
En İyi Erkek Şarkıcı Kategorisi
 
Bilal Sonses
 
Buray
 
Can Bonomo
 
Edis
 
Emir Can İğrek
 
Haluk Levent
 
Kenan Doğulu
 
Murat Boz
 
Oğuzhan Koç
 
Yalın
 
 
En İyi Kadın Şarkıcı Kategorisi
 
Aleyna Tilki
 
Demet Akalın
 
Derya Uluğ
 
Ece Seçkin
 
Hadise
 
İrem Derici
 
Melek Mosso
 
Sezen Aksu
 
Tuğçe Kandemir
 
Zeynep Bastık
 
 
En İyi Müzik Grubu Kategorisi
 
Adamlar
 
Dolu Kadehi Ters Tut
 
Gripin
 
İkilem
 
Madrigal
 
Manga
 
Pinhani
 
Sakiler
 
Yüzyüzeyken Konuşuruz
 
Zakkum
 
 
En İyi Dj Kategorisi
 
Arem Özgüç & Arman Aydın
 
Birol Giray (Beegee)
 
BÖ (Bahadır Öneş)
 
Burak Yeter
 
Deeperise
 
Doğukan Manço
 
Doğuş Cabakçor
 
Mahmut Orhan
 
Ozan Doğulu
 
Veyasin (Hey Douglas)
 
 
En İyi Rap Kategorisi
 
Ados
 
Anıl Piyancı
 
Batuflex
 
Ceza
 
Eypio
 
Gazapizm
 
Mero
 
Sagopa Kajmer
 
Sefo
 
Uzi
 
 
En İyi Türk Halk Müziği Kadın Kategorisi
 
Aynur Haşhaş
 
Deniz Toprak
 
Elif Buse Doğan
 
Güler Duman
 
Hilal Özdemir
 
Öykü Gürman
 
Sevcan Orhan
 
Şevval Sam
 
Zara
 
Zeynep Bakşi Karatağ
 
 
En İyi Türk Halk Müziği Erkek Kategorisi
 
Ahmet Şafak
 
Cem Yıldız
 
Cimilli İbo
 
Ekin Uzunlar
 
Ender Balkır
 
Hüseyin Turan
 
Mahmut Tuncer
 
Musa Eroğlu
 
Resul Dindar
 
Selçuk Balcı
 
 
En İyi Klip Kategorisi
 
Aleyna Tilki – Bu Benim Masalım
 
Bilal Hancı & Mustafa Ceceli – Rüzgar
 
Buray – Deli Kız
 
Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum
 
Cemal Can – Kahraman
 
Edis – Martılar
 
Enes Batur – Ayaz
 
Hadise – Hay Hay
 
Kerimcan Durmaz – Peşimde
 
Mabel Matiz – Toy
 
 
En İyi Fantezi Müzik Kadın Kategorisi
 
Aslı Hünel
 
Cansever
 
Ceylan
 
Derya Bedavacı
 
Ebru Yaşar
 
İnci Mercan
 
Seda Sayan
 
Sibel Can
 
Zara
 
 
En İyi Fantezi Müzik Erkek Kategorisi
 
Ahmet Parlak
 
Ali Dündar
 
Arif Susam
 
Bayhan
 
Hakan Altun
 
İbrahim Tatlıses
 
Metin Şentürk
 
Rubato
 
Şahin Kendirci
 
Serkan Kaya
 
 
En İyi Şarkı Kategorisi
 
Affet Beni Sevgilim – Ege Balkız – Burry Soprano
 
Alaz Alaz – Buray
 
Başa Sar- Ege Can Sal
 
Ben Bilmem – Ebru Yaşar
 
Bilmem mi? – Sefo
 
Dünyadan Uzak – Pinhani, Sakiler
 
Hay Hay – Hadise
 
Kahraman – Cemal Can
 
Martılar – Edis
 
Seni Dert Etmeler – Madrigal
 
 
 
En İyi Influencer Kadın Kategorisi
 
Berfu Yenenler
 
Cemre Solmaz
 
Ceren Yaldız
 
Damla Altun
 
Danla Biliç
 
Eylül Öztürk
 
Pelin Akil
 
Pqueen (Büşra Pelin Baynazoğlu)
 
Rachel Araz Kiresepi
 
Şeyda Erdoğan
 
 
En İyi Influencer Erkek Kategorisi
 
Aykut Elmas
 
Cemal Can Canseven
 
Czn Burak
 
Enes Batur
 
Kafalar
 
Kerimcan Durmaz
 
Nusret
 
Orkun Işıtmak
 
Tuğkan Gönültaş
 
Uberkuloz (Berk Keklik)
 
 
En İyi Magazin Programı Kategorisi
 
Bloomberg HT Life
 
Bloomberg HT Magazin
 
Canlı Masa – UÇANKUŞ TV
 
Cumartesi Magazin – UÇANKUŞ TV
 
Cumartesi Sürprizi – SHOW TV
 
Magazin D Cumartesi – KANAL D
 
Magazin D Pazar – KANAL D
 
Magazin Hattı – TV 100
 
Pazar Sürprizi – SHOW TV
 
Söylemezsem olmaz – BEYAZ TV
 
 
En iyi Proje Albümü Kategorisi
 
1977 Sezen’li Şarkılar – (Emir Ersoy)
 
4 Miras (Rubato)
 
Akustik Hikayeler (İlhan Şeşen &Vedat Akman)
 
Benim İçin Söylenenler (Mazlum Çimen)
 
Cenk Eren Repertuvar: Barış Manço Şarkıları
 
Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar
 
Şimdi 90’lar 2
 
Söz & Müzik Tan Taşçı
 
Teoman ve Piyano
 
Vasiyet (Haluk Levent)
 
 
En İyi Çıkış Yapan İsim Kategorisi
 
Berk Coşkun
 
Burak Bulut&Kurtuluş Kuş
 
Cemal Can
 
Ece Mumay
 
Ekin Uzunlar
 
Kerimcan Durmaz
 
Madrigal
 
Sakiler
 
Sefo
 
Zehra

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