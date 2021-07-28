Altın ile ilgili son dakika gelişmesi! Resmen değişti, düşüş başladı...

Yaklaşık 3 haftadır sakin bir seyir izleyen ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi 1798 dolar seviyesinde hareket ederken; Fed’in açıklamaları sonrası 1792 dolar seviyesine kadar geriledi. Sonrasında yeniden 1800 doların üzerine çıkan ons altın, saat 21.58 itibarıyla, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.21 oranında yükselişle 1802 dolar seviyesinde bulunuyor.
ABD Merkez Bankası'den (Fed) yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.
Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Bankanın mevcut varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen açıklamada, "Ekonomi hedefler doğrultusunda ilerleme kaydetti ve Komite önümüzdeki toplantılarda ilerlemeyi değerlendirmeye devam edecektir." ifadesi yer aldı.
Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına odaklanırken; Fed'in varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapacağı açıklamalar sonrası ons altın fiyatları üzerinde oynaklığın artabileceği tahmin ediliyordu.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Geçtiğimiz haftalarda 500 lira barajını aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 497 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 806 liradan geri alınıyor. 28 Temmuz’da çeyrek altının satış fiyatı ise 822 TL.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 3 bin 216 liradan alınırken 3 bin 275 liradan da satışa sunuluyor.