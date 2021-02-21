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Altın ile ilgili flaş karar! Artık zorunlu...

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 17:45 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 17:57

Altına yatırım yapan ya da altın almayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. Bakanlık harekete geçti. Zorunlu hale getiriliyor. Altın almadan önce mutlaka buna dikkat etmek zorundasınız. Türkiye'ye ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesi için standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine "ayar raporu" ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi.


Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası  Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ  No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, ithal edilen  altının niteliğinin belirlenmesinin önem arz ettiği göz önünde bulundurularak  standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine "ayar  raporu" ibraz edilmesi zorunlu kılındı.
 
Söz konusu ithalat işlemlerinde şeffaflığın ve güvenilirliğin  artırılması amacıyla söz konusu "ayar raporları"nın yalnızca Darphane ve Damga  Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenebileceği hüküm altına alındı.
 
Ayrıca, tebliğde tüm standart işlenmemiş kıymetli maden ithalat  işlemleri için Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi'nde  yer alan rafinerilerce üretilmiş olma ve üretildiği rafinerinin mührünü veya  ismini ya da amblemini taşıması zorunluluğu getirildi.
 
Öte yandan, işlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca "peşin", "mal  mukabili" ve "bedelsiz" ödeme şekilleri ile ithal edilmesinin mümkün olduğu  düzenlenerek "bedelsiz" ödeme şekliyle gerçekleştirilebilecek işlenmemiş kıymetli  maden ithalatı tebliğde belirtilen usul ve hallerle sınırlandırıldı. Bunlara ek  olarak standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi  uygulamasına son verildi.
 
Bakanlığa yapılan tüm başvurularda yeni hükümler uygulanacak
 
Standart işlenmemiş kıymetli madenlerden sonra Dahilde İşleme Rejimi  Kararı kapsamında yapılanlar hariç olmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli  madenlerin de Merkez Bankası ile beraber tek ithal mercisi haline gelen "Kıymetli  Madenler Aracı Kuruluşları"nın faaliyetlerinin düzenlendiği, Kıymetli Madenler  Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı  Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik ile Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de  (Tebliğ No: 2006/1) de bir dizi değişikliğe gidildi.
 
 Yönetmelik ve söz konusu tebliğde, kıymetli madenler aracı kuruluşları  ve BİST’te kıymetli madenleri işlem gören rafinerilerin, kuruluş ve faaliyet  şartlarında, kurucu ortakların taşıması gereken şartlar ve sermaye koşullarında  değişiklikler ile kurumsal yönetim ve iç sistemlere ilişkin hükümler ve  kuruluşların BİST tarafından yayımlanacak düzenlemelere uyumunun bağımsız  denetimi öngörüldü. Böylece kuruluşların uluslararası standartlarla uyumlu,  şeffaf ve hesap verebilir olmaları amaçlanıyor.
 
Ayrıca, kıymetli maden aracı kuruluşlarının ithalat işlemlerine  ilişkin detaylı düzenlemelere yer verildi ve halihazırda faaliyette bulunan  kıymetli madenler aracı kuruluşları ile rafinerilerin durumlarını 1 Temmuz'a  kadar yeni hükümlere uygun hale getirmek zorunda olduğu, Bakanlığa yapılan tüm  başvurularda yeni hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alındı.
 
Bakanlığa yetki
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin  Tebliğ'de de (İhracat Bedelleri Hakkında) (2018-32/48) yapılan değişiklik ile  Hazine ve Maliye Bakanlığına kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından  aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ithal bedellerinin  bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi verildi.
 
  
 

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