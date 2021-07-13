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Altın ile ilgili flaş gelişme! Bugün belli olacak

Altın ile ilgili flaş gelişme! Bugün belli olacak Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Bugün belli oluyor. Altın fiyatları tavan yapabilir. ABD Haziran ayı enflasyonu bugün saat 15:30’da açıklanacak. Ekonomistler yıllık beklentisi enflasyonun yüzde 4,9 artışa işaret ederken aylık beklentisi enflasyonun yüzde 0,5 artacağı yönünde. Fed’in yakın zamanda varlık alımı azaltımına başlamayacağına dair beklentiler ve enflasyonun beklentilerin üstünde gerçekleşmesi altın fiyatlarını destekleyebilir.
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