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Altın ile ilgili flaş açıklama! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

07 Ocak 2021 Perşembe - 12:34 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 13:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın üretiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştığını bildirdi. Bakan Dönmez, "Böylece ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladık." dedi.


 
Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabulünde yaptığı  konuşmada, geçen yılın enerji ve madencilik sektörü açısından başarıyla  tamamlandığını söyledi.
 
Türkiye'nin altın üretimine 2001'de 1,4 tonla başladığını dile getiren  Dönmez, 20 yılda toplam 382 ton altın üretildiğini, bu üretimle devletin  kazancının 76 ton altına eşdeğer vergi geliri olduğunu ifade etti.
 
 Türkiye'de yerli ve yabancı toplam 18 altın madeninin üretime devam  ettiğini belirten Dönmez, "20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün  sayıyor. İnşallah bu projelerin de devreye girmesiyle altın üretimimizi 100 tona  çıkaracağız. Hedefimiz, altın ihtiyacımızı önce yerli kaynaklardan sağlamak,  altın kaynaklı cari açığı önemli ölçüde azaltmak, bu alandaki istihdamı  artırmak." diye konuştu.
 
Dönmez, 2020 yılı başında altın üretiminin 40-45 ton arasında  olmasının hedeflendiğine dikkati çekerek, "Altın üretimimiz salgına rağmen yıl  sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Böylece ekonomimize  2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladık." dedi.
 
Geçen yıl 2019'a göre yüzde 123 artışla 25,2 milyar dolarlık altın  ithal edildiğini dile getiren Dönmez, altının Türkiye'de büyük oranda tasarruf ve  yatırım amacıyla değerlendirildiğini söyledi.
 
"Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun yürütülüyor"
 
Dönmez, altın madenciliğinde bugüne kadar toplam 6 milyar dolarlık  yatırım yapıldığını ifade ederek, sektörde 13 bin 200 kişinin doğrudan istihdam  edildiğini, sektörün, aileleriyle birlikte yaklaşık 50 bin kişinin geçim kaynağı  olduğunu bildirdi.
 
Altın madenciliğinde bir kişiye istihdam sağlamak için 488 bin  dolarlık yatırım yapıldığına dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:
 
"Türkiye'de üretilen ürünler içinde en fazla katma değer sağlayanlar  arasında ilk sıralarda altın geliyor. Son zamanlarda bazı çevreler tarafından  asılsız, bilimsellikten uzak ve yalan, yanlış bilgilerle altın madenciliğine  karşı ideolojik bir muhalefet yapıldığının farkındayız. Burada sorunu ve çözümü  birlikte ortaya koymalıyız. Türkiye'nin altın ithalatı artıyor. Buna mukabil bu  talebin en az yarısını karşılayacak bir rezerve de sahibiz ancak Türkiye'nin  enerji ve maden bağımsızlığı söz konusu olduğunda toplumu kışkırtan ve terörize  eden organize bir güruhla ve ona her fırsatta kol kanat geren, onu  meşrulaştırmaya çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ne yazık ki sahada  çalışan işçilerimize baskı yapmak, onları yıldırmaya çalışmak, iş makinelerine  saldırmak gibi vandallıklara da şahit olduk. İdeolojisini emek üzerine kuranlar,  emeğin kutsallığını savunanlar, konu Türkiye'nin çıkarları olunca işçi  kardeşlerimizin emeklerine dil uzatmaktan imtina etmiyorlar. Ama herkes şunu iyi  bilsin ki Türkiye için Karadeniz'de bulduğumuz rezerv ne kadar değerliyse,  yenilenebilir enerjideki her bir kilovatsaat üretim ne kadar değerliyse   altın  madenciliğimiz de aynı oranda değerlidir."
 
Bakan Dönmez, Türkiye'de madenciliğin dünya standartlarına uygun  yürütüldüğünü vurgulayarak, çevreci bir madencilik prensibiyle hareket edildiğini  dile getirdi.
 
 Türkiye'nin, ithal ettiği altının yarısını üretmesi durumunda 12,5  milyar doların ülkede kalacağına işaret eden Dönmez, madencilik yatırımlarının  güven ortamında  yapılması için her türlü imkanı ve kolaylığı sağlamakta kararlı  olduklarını söyledi.
 

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Altın rekor bakan dönmez
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