Altın için kritik gün! Bugün açıklanacak...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

437,72 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 437,82 liradan, 2 bin 910 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 954 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

2 bin 897 liradan alınan tam altın 2 bin 971 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.400 liradan alınan yarım altın 1.437 liradan ve 702 liradan alınan çeyrek altın 718 liradan satılıyor.

ALTIN YORUMLARI

Analistler, ABD 'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

Bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 dolar ın direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Enver Erkan – Ekonomist

Altın fiyatları, eski Fed Başkanı ve ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen’ın açıklamalarından destek buldu. Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, doların değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı.

Bu önceki dönem düşük dolar isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü dolar istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri doların değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif. Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz.

Bu haftanın bir diğer gündemi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. 26-27 Ocak günleri yapılacak olan toplantının ardından karar 27 Ocak TSİ 22:00’da açıklanacak ve Türkiye saati ile 22:30’da Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Karar için bir beklenti yok. Varlık alımına dair geçtiğimiz günlerde, Powell kısa vadede bir azaltımın olmayacağına dair sinyal vermesine karşın piyasa bunu toplantı sonrası açıklamalarında da duymak istiyor. Dolayısıyla bu hafta varlık alımına dair söylemler önemli olabilir.

Piyasalarda dolar gevşek seyrediyor. Özellikle teşvik paketine dair beklentiler, doların bu seyrine neden oluyor. Doların bu görünümü de, altının şimdilik 1850 dolar çevresinde tutunmasını desteklemekte.

Altında teşvik paketi, salgının durumu, Biden hamleleri ve Powell açıklamaları bu haftanın konu başlıkları. Bu gelişmeler altının seyrini belirleyebilir. Ons altın için 1858 dolar 22 günlük ortalamasının geçtiği direnç noktası ve bu direncin üzerinde ısrarcı bir seyir oluşmadığı sürece altında yeni bir yükseliş trendi izlenmeyebilir. Geri çekilmelerde 1850 dolar altında kapanışlar görülmesi durumunda 1841 - 1825 – 1800 dolar destekleri karşımıza çıkıyor. Teknik görünüm altında temkinli olduğu için şimdilik olağanüstü bir durum olmadıkça yatay seyri sürebilir. Teşvik paketi özellikle altın için pozitif bir gelişme ve yakın zamanda teşvik paketinin onaylanması altının kazançlarını genişletmesini destekleyebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. İlave alımlar içinse geri çekilmeleri değerlendirebilir düşüncesindeyim.

Eda Karadağ – Yatırım Danışmanı

Ons altın yeni haftaya temkinli başladı. Piyasada riskler hala sürüyor. Salgınla mücadele devam ederken, aşılamanın etkisi sınırlı kalıyor ve bu durum salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla, ABD ve Avrupa ’da önlemler arttırılırken, Çin’de de yeni yıl tatilinin yaklaşmasıyla ve vakaların görülmesiyle birlikte, Çin’de de kısıtlamalar gündeme geldi. Bu tablo altın açısından olumlu.

Diğer bir konu, ABD’de teşvik paketi beklentileri. Yeni Başkan Biden geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu 1.9 Trilyon dolarlık paket için şubat ayının ilk haftasında Temsilciler Meclisi oylanacağını belirtti. Cumhuriyetçiler tarafından şimdilik net bir sinyal bulunmazken, bu paketin kısa vadede hayata geçirilmesi için özellikle Cumhuriyetçilerden en az 10 kişinin oyuna ihtiyaç var. Bu pakete, Demokratlardan onay geleceği beklenirken, Cumhuriyetçiler tarafından sekteye uğrayabilir ihtimali hala gündemde. Bu durumda sınırlı da olsa fiyatlamaları baskıladığını düşünüyorum. Ancak kısa sürede oylama yapılır ve paket hayata geçirilirse bu durum ons altında yeni bir yükselişe destek olabilir. Dolayısıyla salgından sonra paketle ilgili gelişmeler bu açıdan izlenmeli.

Bu haftanın bir diğer gündemi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. 26-27 Ocak günleri yapılacak olan toplantının ardından karar 27 Ocak TSİ 22:00’da açıklanacak ve Türkiye saati ile 22:30’da Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Karar için bir beklenti yok. Varlık alımına dair geçtiğimiz günlerde, Powell kısa vadede bir azaltımın olmayacağına dair sinyal vermesine karşın piyasa bunu toplantı sonrası açıklamalarında da duymak istiyor. Dolayısıyla bu hafta varlık alımına dair söylemler önemli olabilir.

Piyasalarda dolar gevşek seyrediyor. Özellikle teşvik paketine dair beklentiler, doların bu seyrine neden oluyor. Doların bu görünümü de, altının şimdilik 1850 dolar çevresinde tutunmasını desteklemekte.