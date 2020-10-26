Altın hareketlilik devam ediyor! 26 Ekim altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Anlık canlı altın fiyatları ve altın fiyatı üzerine tahminler…

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası tarafından alınan kararın ardından altın fiyatlarının durumu ne olacak diye bekleniyor. Altın haftanın ilk gününde yükselişini durdurdu, ons altında bağlı olarak da gram altında çekilmeler gözlemleniyor. İşte 26 Ekim anlık ve canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları hareketli günler yaşıyor. Altındaki yükseliş ve düşüşü yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altının satış fiyatı 789 lira, alış fiyatı ise 796 lira olarak fiyatlandı. İşte 26 Ekim altın fiyatları…

26 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış:489,52 lira

Satış: 489,65 lira

ÇEYREK ALTIN

Alış:793,00 lira

Satış: 800,90 lira.

YARIM ALTIN

Alış: 1.578.60 Lira

Satış: 1.593.00 Lira

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.157.30 Lira

Satış: 3.173.90 Lira

REŞAT ALTIN

Alış: 3.189.77 lira

Satış: 3.206.85

ALTIN FİYATLARI TAHMİNLERİ

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı altındaki hareketliliği yorumladı. Ons altın sabah saatlerinden bu yana 1900 dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Piyasalarda, ABD teşvik paketine dair iyimserliğin sürüyor olması, ons altının da yukarı yönde hareketini destekliyor çünkü dolar negatif. Aslında, altın için orta ve uzun vadede yükselen trendini koruması bekleniyor. Bu süreçte, piyasadaki dinamiklerin sürekli değişmesi nedeniyle altında satışlarla karşılaşılabilir.



Geçtiğimiz günlerde, yeniden 1900 dolar seviyesinin altına doğru gevşeyen ons altın yerleşik bir alan oluşturamadığı için yerini tepki alımlarına bıraktı. Bugün içinde teşvik paketine dair olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. En son Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, müzakerelerin ilerlediğini ve anlaşmaya umutlu olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar zaten piyasalara nefes aldırmış durumda.



Seçimlere günler kala pakete dair beklentiler bir süre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Yarın, ABD Başkanı D. Trump ile Demokrat Aday Joe Biden seçim öncesi son kez karşı karşıya gelecek. Trump sert söylemlerine devam ediyor. En son, Biden’ın FBI tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.

Kısacası, seçimlere doğru iki aday arasındaki tansiyon devam edebilir. Anketlerde, son dönemde Biden’ın önde olduğuna dair sonuçlarda konuşuluyor. Bu durumda, Trump’ı sinirlendiren bir başka etken. Kısacası, ABD’de siyasi gündem yoğun ve bu süreçte ons altında da hareketlilik devam edebilir. Altında 50 günlük ortalama 1924 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviye direnç konumunda ve bu direncin üzerine doğru hareketinde güçlenirse bu durumda yükselişini 1932-1937 dolar dirençlerine doğru taşıyabilir.



Geri çekilmelerde psikolojik destek 1900 dolar seviyesinden geçiyor. Bu desteğin altına doğru gevşemeler oluşabilir. Ancak kalıcı olabilirse satışların devam etmesini bekleyebiliriz. Piyasadaki risklerin sürmesi, ABD ve Avrupa’da vakaların artması, Avrupa’nın kısıtlamalara kademeli bir şekilde yeniden başlaması nedeniyle ons altında oluşabilecek satışların kısa soluklu olabileceğinidüşünüyorum.

Gram altın 483 TL çevresinde zaman zaman ons altına bağlı olarak geri çekilmeler görülüyor. Ancak mevcutta pozisyonlar gram altında korunabilir. Geri çekilmeler ilave alım yönünde değerlendirilebilir.

ANLIK 26 EKİM ALTIN FİYATLARI