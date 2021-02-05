Altın haftayı büyük kayıpla kapattı! Altın daha da düşer mi?

Altında zayıf görünüm devam ediyor. ABD’den gelen verilerle birlikte dolar endeksindeki (DXY) yükseliş belirginleşirken, altında gerileme haftanın son gününde de devam etti. Analistler altındaki düşüşün kısa vadede alım trendi getirebileceğini ancak altın fiyatlarında kalıcı bir yukarı hareket beklemediklerini belirtiyor. Peki, Altın neden düştü? Altın daha da düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında son durum...

Altında geri çekilme devam ediyor. Altın ibresini aşağı kırdı. Altın fiyatlarında kritik seviye gündeme gelirken aşağı yönlü hareketlerin devam edeceği ancak uzun vadeli olmayacağı yorumları yapılıyor. Haftayı sert bir düşüşle kapatan altın düşüş eğilimini koruyor. Gram altın Temmuz ayından beri gördüğü en düşük seviyelerde işlem görüyor. Dolar daki hareket değerli metaller için kısa vadede negatifliğe işaret ediyor. Peki, Altın neden düştü? Altın daha da düşer mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Çyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın kazandırır mı? İşte uzmanların altın yorumları ve altında fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Altın fiyatlarında negatif görünüm haftanın son işlem gününde de devam etti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.694,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 405,70 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 410,00 410,20 405,50 405,70 Cumhuriyet Ata Lira 2.702,00 2.723,00 2.673,00 2.694,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 374,00 379,00 370,00 374,00 Lira(Tam) Ziynet 2.641,00 2.661,00 2.612,00 2.632,00 Yarım Ziynet 1.321,00 1.331,00 1.306,00 1.316,00 Çeyrek Ziynet 660,00 665,00 653,00 658,00

ALTININ KİLOGRAMI GERİLEDİ!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 800 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 409 bin 800 lirayı, en yüksek ise 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 409 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 694 bin 472,88 lira, işlem miktarı ise 989,03 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 426 milyon 80 bin 182,62 lira oldu.