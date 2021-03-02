Altın güne sert düşüşle başladı… Anlık altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Mart altın fiyatları

2 Mart Salı günü altın fiyatları on altın ve dolar kuru nedeniyle sert düşüşle başladı. Bugün altının onsunun bin 715 dolara düşmesiyle birlikte altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken, dolar kurundaki düşüş iç piyasadaki altın fiyatlarının daha çok düşmesine neden oldu. İşte anlık altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yeni haftanın ikinci işlem gününde 402 liradan işlem görüyor. Ons altındaki düşüş nedeniyle gram altın bugün yüzde 0,68’lik bir düşüş gösterdi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın bugün 658 liradan alınırken satış fiyatı ise 675 lirada konumlanmış durumda.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Uzun süredir fiyatı 3 bin liranın altında yer alan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 623 liradan alınırken 2 bin 709 liradan da satışa sunuluyor.
ATA ALTIN
Alış: 2.699,00
Satış: 2.767,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.316,00
Satış: 1.359,00
TAM ALTIN
Alış: 2.603,32
Satış: 2.656,75
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 365,33
Satış: 393,46