Altın güne sert düşüşle başladı… Anlık altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Hafta sonu bin 727 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın iç piyasadaki altın türlerini de etkilemiş çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında düşüş yaşanmasına neden olmuştu. 2 Mart itibariyle ons altın yeniden bin 715 dolara düştü ve altın fiyatları daha da düştü. Serbets piyasa verilerine göre gram altın fiyatları 400 lira sınırında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ne kadar, gram altın, tam altın ve yarım altın kaç TL? İşte 2 Mart 2021 altın fiyatları…

2 Mart Salı günü altın fiyatları on altın ve dolar kuru nedeniyle sert düşüşle başladı. Bugün altının onsunun bin 715 dolara düşmesiyle birlikte altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken, dolar kurundaki düşüş iç piyasadaki altın fiyatlarının daha çok düşmesine neden oldu. İşte anlık altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yeni haftanın ikinci işlem gününde 402 liradan işlem görüyor. Ons altındaki düşüş nedeniyle gram altın bugün yüzde 0,68’lik bir düşüş gösterdi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın bugün 658 liradan alınırken satış fiyatı ise 675 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Uzun süredir fiyatı 3 bin liranın altında yer alan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 623 liradan alınırken 2 bin 709 liradan da satışa sunuluyor.

ATA ALTIN

Alış: 2.699,00

Satış: 2.767,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.316,00

Satış: 1.359,00

TAM ALTIN

Alış: 2.603,32

Satış: 2.656,75

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 365,33

Satış: 393,46

ANLIK ALTIN FİYATLARI