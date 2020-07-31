Altın gram fiyatı 2020! Altının onsu 1.982,73 dolarla tarihi zirvesini gördü! Güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gram fiyatı!

Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altının fiyatı da 444,5 lira ile rekor kırdı. Altının ons fiyatı 1.982,73 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.974,40 dolardan alıcı buluyor. İşte Güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ve 22 ayar bilezik gram fiyatı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün rekorunu 1.982,73 dolara taşıdı. Güne 1.957 dolar seviyelerinden başlayan altının onsu, tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 1.974,40 dolardan işlem görüyor. İşte Altın gram fiyatı 2020 ve Güncel çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ile 22 ayar bilezik gram fiyatı…

GRAM ALTIN DÜN GÜNÜ 438,9 LİRADAN TAMAMLADI

Altının onsu dün 1.939,68 dolara kadar gerilemiş, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte rekor daralma kaydetmesinin ardından 1.972,30 doları görmüş ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.956,21 dolardan tamamlamıştı.

Gram altın ise dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 kayıpla 438,9 liradan tamamladı. Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu bugün ise uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlayan gram altın, 444,5 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından yüzde 1 artışla 443,2 lira seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin açıklanacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,985 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

ÇEYREK ALTINDAN REKOR: 710 TL

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 437,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 437,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: