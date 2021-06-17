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Altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz tahmin! 40 gün sonra...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gram ve ons altında fiyatlar geri çekildi. Altın fiyatları 40 gün önceki haline geri döndü. Gram altın 500 lira seviyelerinde tutunurken ons altın ise 1803 dolar seviyelerinde. Uzmanlar FED toplantısı sonrası yapılan açıklamalar sebebiyle altının yükselişi bir süre yerinde sayabilir ifadelerini kullandı. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz tahmin! Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası mesajları sonrası sert hareket ederken, yaklaşık 40 gün öncesinin fiyatına geri döndü. Gram altın fiyatları ise, 500 lira sınırında bulunuyor. Uzmanlar altın fiyatı üzerinde yaşanan gelişmeleri ve yön arayışını değerlendirdi.