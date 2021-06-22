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Altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz tahmin! 3 ay boyunca...
Altın ile ilgili son dakika fiyat açıklaması! Altın fiyatları yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Fed kararları sonrası düşüşe geçen altın fiyatları toparlanmaya başladı. 500 liranın üzerinde seyreden gram altınla ilgili önemli bir açıklama geldi. Uzmanlar altın fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi için gram altının tekrardan 514 lira seviyelerine gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca uzmanlar, "Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında yukarı yönlü hareketlerin bu önümüzdeki üç ay boyunca devam etme olasılığını çok güçlü gördüğümüzden dolayı düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. ABD Merkez Bankası'nın şahin üslubu, beklenenden önce adım atacağı yönündeki izlenim piyasalardaki pozisyonların gözden geçirilmesine neden oldu. Kripto varlıklarda ve değerli metallerde satışlar görülürken dolar güçleniyor.