Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmini! 800 liraya...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika rekor tahmini! Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklamalar peş peşe geldi. Ons altın fiyatlarındaki gerileme gram altın fiyatlarında küçük düşüşler yaşatsa da 550 lira bandında seyrine devam ediyor. Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons Altın fiyatı Cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından yatay seyre yöneldi. Piyasalar ise Fed'in Çarşamba günü açıklayacağı faiz toplantısına odaklandı. Öte yandan piyasa uzmanları uzun vadede altın fiyatlarıyla ilgili tahminde bulundu. Bazı uzmanlar 2022 yılında gram altın fiyatlarını 670 lira olacağını söyler bazı uzmanlar ise tahminlerini 800 lira olarak güncelledi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler...