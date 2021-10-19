Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmini! 600 lira...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Gram altın, Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle tüm zamanların gün kapanış zirvesine yakın bir seyir izliyor. Eğer gram altın fiyatı bugün 540 TL’ye ulaşır ya da günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak. Uzmanlar ise altın yatırımcılarını uyardı. Altın fiyatlarının son bir kez daha düşüş yaşayabileceğini söyleyen uzmanlar 500 lira seviyelerinin altın için alım fırsatı olarak gördüklerini belirtti. Uzmanlar ayrıca 540 lira seviyelerinde kapanışların gelmesi halinde altında yeni hedefin 600 lira olduğuna vurgu yaptı.