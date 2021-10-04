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Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmini! 520 lira ve üstü...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Yükselişe geçti. Yıl sonu altın fiyatlarıyla ilgili de flaş bir tahmin yapıldı. Altın ve döviz piyasaları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı kazançla tamamlayan altın fiyatlarında bugün sakin bir seyir izleniyor. Öte yandan bu hafta ABD’den gelecek olan istihdam verileri dolar ve altın fiyatları üzerinde yönü belirleyecek. Ayrıca uzmanlar altın fiyatlarını önümüzdeki günlerde yükselişe geçebileceğini ifade etti. Uzmanlar altın fiyatlarında 506 liranın üstünde kapanışların gelmesi halinde hedefin 520 liralar ve daha üstü basamaklar olduğunun altını çizdi.