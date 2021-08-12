Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. Altın fiyatları sert düşüşün ardından toparlanmaya başladı. Hafta başında 1652 dolar seviyesine gerileyen ve gram altında 30 liralık düşüşe neden olan çalkantının ardından ons altın 1750 dolar seviyesinde dengelenmeye başladı. Piyasa uzmanları altın fiyatlarındaki düşüş ile ilgili konuşarak, "Bu sert düşüşlerin nedeni altın yatırımcısını tuzağa çekmektir" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Ons altın fiyatlarının çalkantılı bir haftaya başlamasının ardından 1750 dolar seviyelerinde dengede kalması ile emtia piyasalarında sakin seyir başladı. Ons altın fiyatlarında toparlanma başladı. Hafta başında 1652 dolar seviyesine gerileyen ve gram altında 30 liralık düşüşe neden olan çalkantının ardından ons altın 1750 dolar seviyesinde dengelenmeye başladı.

Çarşamba günü yaklaşık 3 ayın en sert günlük yükselişini gerçekleştiren ons altında toparlanma dün de sürmüştü. Ons altın gün içinde en düşük 1748 dolar, en yüksek 1753 dolar seviyesini görmüştü. Gümüş fiyatlarında ise hafif düşüş eğilimi var ve 23.48 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN 485 LİRA SEVİYESİNDE

Hafta başında 459 liraya kadar gerileyen gram altın yatırımcısını yeniden sevindirmeye başladı. Gram altın gün içinde en düşük 484.5 lira, en yüksek 486.7 lira seviyesini gördü. Saat 08:32 itibariyle gram altın 485.1 liradan alıcı buluyor.

"DÜŞÜŞLERİN NEDENİ YATIRIMCIYI TUZAĞA ÇEKMEKTİR"

Altında yaşanan düşüşten sonra yatırımcıların panik yaptığı için korku satışları gerçekleştirdiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altında neredeyse 30 liralık bir değer kaybı gördük. 480 lira seviyesinden 450 lira seviyelerine kadar geriledi. Altında 4 milyar dolara yakın satış yapıldı. Merkez bankaları ve büyük şirketler manipülasyonlarını sürdürüyor. Burada amaç insanların yatırım aracı olarak doları benimsemeleri. 'Her şey Fed 'in kontrolü altında, enflasyonun kalıcı olduğunu düşünmeyin. Ekonomik toparlanma hızlanıyor' gibi bilerek ve isteyerek algı yapıyorlar. Enflasyonun olduğu yerde altın fiyatları her zaman değerli olacağı için altına operasyon yapmak onların işini daha da kolaylaştıracaktır. Bu operasyonları da çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu bir manipülasyondur, bu bir operasyondur. Bu sert düşüşlerin nedeni altın yatırımcısını tuzağa çekmektir." dedi.

"PANİKLE SATIŞ POZİSYONU ALMAYIN"

Yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyaran Memiş, "Ons altın 1960 dolar seviyesinden 1677 dolar seviyesine sert bir şekilde geriledi. Ancak geçen hafta 1832 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük. Demek ki burada her baskılanma, her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olacaktır. Sonbaharda enflasyonun etkilerini daha çok hissedeceğiz. Dolayısıyla bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almamalı. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım. Benim nazarımda ons ve gram altındaki bu düşüşler orta ve uzun vade için geçerli değildir. Tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.