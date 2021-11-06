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Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Zirveye ulaştı! 1000 lira
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Fed kararı sonrası altın fiyatları uçtu. Gram altın piyasalar kapanmadan önce 555 lirayı gördü. Ons altın ise 1800 dolar üzerinde kapattı. Uzmanlar önümüzdeki günler yeni rekorların gelebileceğini ifade etti. Uzmanlar kısa vadede altının 670 lira uzun vadede ise 1000 liraya kadar yükselebileceğini ifade etti. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatları, büyük merkez bankalarının bu haftaki faiz oranlarındaki 'güvercin' tutumu nedeniyle son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.