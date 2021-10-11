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Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Rekor... 540 lira üzerine...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları yükseliş trendine girdi. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla altın fiyatları son 3 ayın zirvesine yerleşti. Yatırımcılar Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altında alım mı satım mı zamanı? Altın fiyatları yeni alım fırsatı verecek mi? Altın 2021 yılında yeni zirvesini görecek mi? sorularını sormaya başladı. Piyasa uzmanları ise altın fiyatlarının yükseliş trendine girdiğin doğrulayarak yıl sonuna doğru altın fiyatlarında 540 lira ve üstü seviyelerinin görüleceğini ifade etti.