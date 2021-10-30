Altın fiyatlarıyla ilgili rekor tahmin! Tarih verdi! 670 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika 2022 yılı tahmini. Altın fiyatlarında rekor ortaya çıktı. Piyasaların son gününde gram altın 554 lira ons altın ise 1.783 dolardan kapanış yaptı. Piyasa uzmanların altının gelecek günlerdeki hareketleriyle ilgili açıklamada bulundu. Uzmanlar 2022 yılını işaret ederek gram altının 670 lira seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler...