Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 624 lira...

Altın fiyatları mayıs ayını yükselişle kapattı. Teknik uzman ve piyasa analisti Tunç Şatıroğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda ons ve gram altın fiyatına yönelik beklentilerini açıkladı. Gram altın için yükseliş trendinin süreceğini belirten Şatıroğlu, 540 TL seviyesinin geçildiği durumda yeni hedefin 624 TL olacağını söyledi.