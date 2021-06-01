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Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 624 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahmin! Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre gram altın fiyatlarının haziran ayının ortasına kadar 540 liraya yaklaşması ön görülüyor. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda ise yeni hedefin 624 lira olacağı ifade ediliyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatları mayıs ayını yükselişle kapattı. Teknik uzman ve piyasa analisti Tunç Şatıroğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda ons ve gram altın fiyatına yönelik beklentilerini açıkladı. Gram altın için yükseliş trendinin süreceğini belirten Şatıroğlu, 540 TL seviyesinin geçildiği durumda yeni hedefin 624 TL olacağını söyledi.