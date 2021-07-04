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Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 600 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Geçtiğimiz cuma haftayı 500 liranın altında kapatan gram altın ilgili flaş bir tahminde bulunuldu. Piyasa uzmanları "Altın yatırımcısı yeni zirvelere hazır olmalı" ifadelerini kullanarak "Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz" dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına flaş tüyolar geldi. "Altın yatırımcısı yeni zirvelere hazır olmalı" diyen İslam Memiş, "Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz" tahmininde bulundu.