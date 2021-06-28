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Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 519 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Geçtiğimiz cuma günü altın fiyatları bir miktar yükselerek haftayı 502 lira seviyelerinde kapatmıştı. Altın yeni haftaya 501 lira seviyelerinde başladı. Piyasa uzmanları altında yükselişin sürmesi halinde yeni hedefin 519 lira seviyesi olduğunu ifade etti. Geri çekilmelerde ise destek 492 lira seviyeleri olabilir.
İç piyasada gram altın 501 liradan, çeyrek altın 820 liradan, Cumhuriyet altını da 3.375 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...