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Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni kriz

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Koronavirüsün 'delta' varyantının yayılmaya devam etmesi ve ekonomilerin yeniden açılmalarını yavaşlatacağı endişeleri yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Uzmanlar delta varyantı sebebiyle altına ilginin artacağını öngördüklerini bildirdiler. Gram altın güne 498 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 820 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 336 liradan açılış yaptı.

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni kriz Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması!  Pandemide delta varyantı güvenli liman altına talebi artırdı. Gram altın güne 498 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 820 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 336 liradan açılış yaptı.
 
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