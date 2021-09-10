Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Birden sıçradı... 500 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! birden fırladı. Altın fiyatları haftanın son gününe hareketli başladı. Ons altın 1800 dolar sınırını aşarak 1803 dolara kadar yükseldi. Yatay seyrin devam ettiği gram altın ise 485 TL seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar gram altında psikolojik sınırın 500 lira olduğunu ifade ediyor. Psikolojik sınır aşıldığı taktirde altında kademeli olarak yükselişin başlayacağını belirtti.