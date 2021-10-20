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Altında flaş gelişme! 533 bin lira...

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 16:52 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 17:09

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Altına yatırım yapanlar ve altın alacakların yakından takip ettiği oranlar açıklandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 533 bin liraya çıktı.


Altın piyasasında, en düşük 532 bin 730 lira, en yüksek ise 533 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre  yüzde 0,21 artışla 533 bin liradan tamamladı.
 
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 735 milyon 499 bin 125,83 lira, işlem miktarı ise 1.384 kilogram oldu.
 
 
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 736 milyon 579 bin 533,52 lira oldu.
 
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt  Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi  Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
 
 
 
 

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