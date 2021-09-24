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Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! 515 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! ABD Merkez Bankası Fed'in Kasım ayından itibaren varlık alımlarını azaltmaya başlayacak olmasının sinyallerini vermesiyle birlikte altın fiyatlarında gerileme görülmeye başlandı. Ons altın 1750 doların altına sarktı. Gram altın ise TCMB'nin faiz indirmesi sonrasında dolardaki hafif yükselişin etkisiyle 495 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 490.6 lira, en yüksek 495.3 lira seviyesini görmüştü. Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlar ise vatandaşların acele etmemesi gerektiğini ifade ediyor. Önümüzdeki süreçte altın fiyatlarında yükselme öngördüklerini ifade eden uzmanlar kasım ayında altının 515 lira seviyelerine kadar çıkabileceğini söyledi.