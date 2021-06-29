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Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! 490 lira...
Altın fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Dün 500 lira üstüne çıkan gram altın bugün piyasaların açılışıyla birlikte yeniden 500 lira altına düştü. Uzmanlar, gram altında düşüsün sürmesi halinde 490 lira seviyelerin görülebileceğine vurgu yaptı.
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Güçlü ABD Doları, altın fiyatında yukarı hareketin önüne geçmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda da spot altın fiyatı yatay seyir izlemeye devam ediyor.