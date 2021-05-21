Altın fiyatlarıyla ilgili flaş detay! 650 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Gram altın güne 505 lira civarında başladı. Stratejist Cüneyt Paksoy ise uzun vadede altın fiyatlarıyla ilgili konuşarak, "650 liraya kadar bir fiyatlanma mümkün" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda.

Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Mayıs tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar.

Haftanın son işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 505,91

SATIŞ(TL) 505,99

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 811,00

SATIŞ(TL) 833,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.614,00

SATIŞ(TL) 1.665,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.224,00

SATIŞ(TL) 3.317,00

UZUN VADEDE HEDEF 650 LİRA

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Paksoy, aşağıdan alım yapanlar için şu anki seviyelerin kar için satıma uygun olduğunu söyledi. Cüneyt Paksoy, gram altında orta ve uzun vadede 600-650 liraya kadar bir fiyatlamanın yaşanmasının mümkün olduğunu belirtti ve portföylerde mutlaka altının bulunması gerektiğinin altını çizdi.