Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Olumsuz gelişme...

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli gelişme. Altın yatırımcıları için kritik haftaya girildi. Atında son durumu Fed’in faiz kararı ve gelecek söylemler belirleyecek. Uzmanlar altında yaşanması halinde olumsuz olacak gelişmeleri şu şekilde sıraladı: "ABD'de enflasyon riskinin giderek güçlenmesi sonucu Fed'in beklenenden önce faiz ve varlık alımlarını kısma hamlesi yapması veya yapacağını açıklaması. ABD 10 yıllık tahvil faizlerin yüzde 2'yi aşması. Dünyada aşılama ile birlikte Covid-19 sürecinin kontrol altına alınması ve ekonomilerin açılması."