Gazetevatan.com » Ekonomi » Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Büyük fırsat...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Büyük fırsat...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Geçtiğimiz gün itibarıyla 500 liranın aşağısına inen gram altın yeniden 500 liranın üzerine çıktı. Uzmanlar gram altında düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar ayrıcı 488 liraya kadar düşüşün gerçekleşebileceğini ifade ediyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Gram altın yeni güne 507 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 835 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin 415 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 865 dolar civarında seyrediyor. Dolar/TL ise 8.46 seviyesinde açılış yaptı.