Altın fiyatlarıyla ile ilgili son dakika gelişmesi! Çok sert düşüş, altın alacaklar...

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, temmuzda 943 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 870 bin kişi artması öngörülüyordu.
Ülkede istihdam, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı artan aşılama ve ekonominin normale dönmeye başlamasıyla güçlü bir artış gösterdi.
Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektör, eğlence ve konaklama, eğitim ile profesyonel hizmetler oldu.
Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, mayısta tarım dışı istihdamdaki artış 583 binden 614 bine yükseltilirken, haziran ayı verisindeki artış 850 binden 938 bine çıkarıldı.
ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ
ABD'den gelen veri sonrası ons altında sert düşüş görüldü. Veri açıklandığında 1.800 dolar seviyelerinde bulunan ons altın 1763 dolara kadar geriledi.
Uzmanlar altında yaşanan geri çekilmenin sürmesi durumda 1769 ve 1750 dolar seviyelerinin takip edileceğini belirtirken, hızlı geri çekilme sonrasında tepki alımlarının görülmesi durumunda 1797 ve 1812 direnç seviyelerinin söz konusu olabileceği görüşünde.
Gram altın ise 490-500 TL arasındaki seyrine devam ediyor. Gün içerisinde en yüksek 497 TL olan gram altın veri sonrası 489 TL seviyesinde bulunuyor.