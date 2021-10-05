Altın fiyatlarıyla flaş gelişme! Cuma gününe dikkat! 530 lira üstü...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Gram altın fiyatları son 82 günün en yüksek seviyesini test etmesine rağmen, yükseliş hız kazanmadı. Altın yatırımcıları yılın son aylarına girilirken, "Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Gram altın için tüm gözler ons tarafında olacak. Gram altın an itibarıyla 500 lira civarlarında seyrediyor. Ons altın ise 1756 dolar civarlarında! Uzmanlar ise cuma gününe kilitlendi. Cuma günü gram altında 500 liranın üstündeki kapanışlar sonrası altın fiyatlarının 530 liralara gelmesi bekleniyor.