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Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor! Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları...

08 Mart 2018 Perşembe - 7:35 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 7:35

Altın fiyatlarındaki hareketlenme devam ediyor. Yatırımcısının her gün merakla takip ettiği altının gramı bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç liradan satılıyor. İşte piyasalara dair güncel durum ve uzman yorumları...


Altının kilogramı yükseliyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın 161,61 liradan çeyrek ise 265,54 liradan alıcı buldu. AA Finans Analisti İslam Memiş altın piyasasına dair güncel bilgileri paylaştı. İşte ayrıntılar...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 162,9 lira seviyelerinde dengelendi. 
 
Dün altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle 163,3 lirayı gören  altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kazancıyla 162,6  liradan tamamladı.
 
Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50  itibarıyla yüzde 0,2 artışla 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.091 liradan  satılıyor.
 
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 1.340 dolara  kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen  üzerinde 1.334,5 dolardan işlem görüyor.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve  alüminyuma gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından gündeme gelen  "ticaret savaşları" endişelerinin altın talebini artırdığını kaydetti.
 
Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek  konumunda olduğunu ifade eden Memiş, 1.342 doların ise direnç olarak takip  edileceğini söyledi.
 
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Banksı (TCMB) Para  Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme, ABD'de  ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip  edileceğini belirten Memiş, Trump'ın açıklamalarının da altın fiyatlarının yönü  üzerinde etkili olacağını söyledi.

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