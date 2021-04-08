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Altın fiyatlarında ters köşe! Yönü değişti! Çeyrek ve gram altın bugün...

08 Nisan 2021 Perşembe - 7:41 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 7:43

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş gram altına destek sağlıyor. Dolar TL kuru sıkıştı. Haftanın ortasından itibaren gram altın 455 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın fiyatı yükseliş trendinde ve son bir haftadır yönünü yukarı yönlü kırmış durumda. Dün 454.65 seviyesinde fiyatlanan ve güne yükselişle başlayan gram altında yükseliş devam ederken analistler altında direnç seviyesi olarak 460 seviyesinin takip edilebileceğini belirtiyor. Peki, Altında son durum ne? Altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? Güncel, anlık 8 Nisan 2021 altın fiyatları...


Haftanın sonuna yaklaşırken yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Bugün altın fiyatları özellikle gram altın ons altından destek buluyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik gram altına destek sağlıyor. Son bir haftadır altın yönünü yukarıya çevirdi. Bugün güne yatay bir seyirle başlayan altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Peki, Altında son durum ne? Altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? Güncel, anlık 8 Nisan 2021 altın fiyatları...
 
 
ALTINDA SON DURUM NE? 8 NİSAN ALTIN FİYATLARI
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
455,33 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 440,49 liradan, 3 bin 028,00 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 074,00 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
3 bin 015,08 liradan alınan tam altın 3 bin 091,17 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.457,29 liradan alınan yarım altın 1.495,29 liradan ve 730,93 liradan alınan çeyrek altın 747,64 liradan satılıyor.
 
 

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