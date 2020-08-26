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Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın alacaklar için kritik gün yarın!

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 10:42 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 10:48

Altın fiyatları son haftalarda dalgalı bir seyir izliyor. Küresel gelişmelerden büyük oranda etkilenen altın fiyatları yön bulmakta zorlanıyor. Son aylarda yükseliş trendi gösteren altın son günlerde hareketli seyirini devam ettiriyor. Yatırımcılar da yarın gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısında Jerome Powell'ın yapacağı ve altına destek olabilecek bir konuşma bekliyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın alacaklar için anlık altın fiyatları...


Dolar kuruna bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyen ons altın güne 1920 dolar seviyesinde başlarken, gram altın 456 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar son haftalarda altın fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını belirtiyor. Küresel boyutta corona virüs ile ilgili gelişmeler piyasalar tarafından dikkatle takip edilirken analistler de yarın gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısında Jerome Powell'ın yapacağı ve altına destek olabilecek bir konuşma bekliyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ve 26 Ağustos anlık altın fiyatları...
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 
 
İç piyasada gram altın 456 liradan, çeyrek altın 742 liradan, Cumhuriyet altını da 2,960 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...
 
Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Global risk iştahının yükselmesiyle güvenli liman altın değer kaybetti…
 
Dikkatlerin ABD ve Çin görüşmesine çevrilmesiyle  birlikte altının ons fiyatı 1920 dolar seviyelerine geriledi. Washington  ve Pekin yönetimlerinin Faz 1 anlaşmaya olan bağlılıklarını teyit  etmesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı gözlenirken, güvenli  limanlardan çıkışlar gözlemlendi.
 
 

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