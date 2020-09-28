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Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

28 Eylül 2020 Pazartesi - 11:32 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 11:34

Haftanın ilk işlem gününde altın güne yükselişle başladı. Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 458,4 liradan tamamladı. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükselecek mi? İşte güncel altın fiyatlar...


Geçen hafta dolar endeksindeki yükselişin negatif etkilerini net şekilde hisseden ons altın son iki ayın en düşük noktası olan 1850 doların altını test etmişti. Amerikan dolarının güç kazanması altın fiyatları üzerinde baskı yaratmıştı. Haftanın ilk işlem gününde altın güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının  ardından 464,2 liradan işlem görüyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükselecek mi? İşte güncel altın fiyatlar...
 
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 
 
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının  ardından 464,2 liradan işlem görüyor. 
 
Cuma günü,  altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki  yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1  üzerinde 458,4 liradan tamamladı.
 
GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR? İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
 
Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat  11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 464,2 lira seviyesinden  işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105  liradan satılıyor.
 
Altının ons fiyatı ise 1.856-1.866 bandında hareket ederken, şu  dakikalarda cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 düşüşle 1.857 dolar  seviyesinde bulunuyor.
 
ALTIN YÜKSELECEK Mİ? 
 
Analistler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının jeopolitik risk  algısını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının  da birçok ülkede yükselmeye devam ettiğini söyledi.
 
Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son  kararlarının piyasaları desteklediğini aktaran analistler, bugün yurt içinde veri  gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine  Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Dallas Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini  bildirdi.
 
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların altında  kalıcı kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 1.835 doların destek olarak  izleneceğini, 1.900 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
 
 
  
 

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