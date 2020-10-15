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Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları...