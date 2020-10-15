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Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları...

15 Ekim 2020 Perşembe - 9:28 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 9:28

Küresel ve yurtiçi piyasaları yakından takip eden yatırımcı haftanın son işlem gününe yaklaşırken altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Küresel piyasalarda corona virüs ile ilgili gelişmeler, aşı çalışmaları ve ABD başkanlık seçimi takip edilen konular arasında. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları...


Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu yatırımcı tarafından internette sıklıkla aratılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyu yaşanan yurtiçi ve küresel gelişmeler ile birlikte altın fiyatlarındaki dalgalı seyir corona virüs ve ABD başkanlık seçimleri nedeniyle devam ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları...
 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.223,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 486,20 liradan işlem gördü.
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
484,19 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 484,27 liradan, 3 bin 216 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 264 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
3 bin 200 liradan alınan tam altın 3 bin 281 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.546 liradan alınan yarım altın 1.587 liradan ve 775 liradan alınan çeyrek altın 793 liradan satılıyor.
 

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