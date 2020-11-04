Altında rekor üstüne rekor kırıldı! Çeyrek ve gram altın fiyatı...

Küresel piyasalar, ABD seçimlerine odaklandı. ABD 46. Başkanını seçiyor. ABD’de seçim sonuçları ve Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından küresel piyasalarda hareketlilik gözlemleniyor. ABD'de başa baş bir seçim olduğu konuşulurken seçimler ile ilgili belirsizlik ons altında da zaman zaman hareketliliğe neden oluyor. Analistler ABD seçim sonuçlarının netleşene kadar piyasadaki hareketliliğin sürmesini bekliyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve Gram altın ne kadar? Altın Fiyatları bugün ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 4 Kasım altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları...

ABD’de başlayan başkanlık seçimleri ile birlikte piyasalardaki hareketlilik devam ediyor.

ABD’deki başkanlık seçimleri, parite ve emtialardaki hareketliliği arttırdı. Bu nedenle, Analistler, risk iştahında ve altın başta olmak üzere değerli madenler yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve Gram altın ne kadar? Altın Fiyatları bugün ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 4 Kasım altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları...

Küresel piyasalar, ABD ’de seçim günü olduğu için hareketli geçiyor. ABD’de oylama bitti, sayım devam ediyor. Başa baş bir seçim olduğu konuşuluyor ancak seçimlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Kritik bir seçim olduğu için ons altında da zaman zaman oynaklık oluşuyor. Gün içerisinde sayımın net sonucunu alamama ihtimali de konuşulurken, analistler sonuç netleşene kadar piyasadaki hareketliliğin sürmesini beklendiğini belirtiyor.

Yatırımcı, ABD’de seçim sonuçlarına göre altında yön değişikliklerini dikkatle takip ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

ABD’de oylar sayılmaya devam ederken altının onsu 1.892 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Dolar TL kurunun tarihi zirvesini test etmesiyle birlikte gram altın yükselişini sürdürdü. İç piyasada gram altın 524 liraya, çeyrek altın 855 liraya, Cumhuriyet altını da 3,474 liraya yükseldi.

Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,918.00 ve 1,934.00’de, destek seviyeleri ise 1,902.00 ve 1,885.00’de izleniyor.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

516,95 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 517, 07 liradan, 3 bin 474 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 527 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 450 liradan alınan tam altın 3 bin 537 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.667 liradan alınan yarım altın 1.711 liradan ve 836,53 liradan alınan çeyrek altın 855, 62 liradan satılıyor.