Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatlarında kritik düşüş!

Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle 429.14 lira seviyesine kadar gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini görürken; gün içerisinde en yüksek ise 439.11 lira seviyesini gördü. Altın yeni güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Peki, Bugün altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın fiyatları ekranı...

Yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Son 6 ayın en düşük seviyesini gören altında aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. Analistler, "Altında orta vadede yükseliş potansiyeli yüksek" yorumunu yapsa da, altın yatırımcıları altındaki son gelişmeleri takip ediyor. Peki, Bugün altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Canlı altın fiyatları ekranı...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 433 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 434 TL seviyesinden başlamıştı.

Altının gram fiyatı saat 9.24 itibarıyla yüzde 29 düşüşle 423.91 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 810 liradan satılıyor.

Altın Fiyatları

Altın Alış Satış Gram Altın 423,91 423,98 Ceyrek Altın 677,93 693,48 Cumhuriyet Altını 2.810,00 2.852,00 Tam Altın 2.796,47 2.867,23 Yarım Altın 1.351,63 1.386,96 Ons Altın 1.838 1.838 Has Altın 423,91 423,98 22 Ayar Bilezik 386,42 386,82 Altın KG (Dolar) 58.784 58.795 Altın KG (Euro) 70.850 70.863

ALTIN NE OLUR? ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Murat Özsoy – Analist

Geçen hafta 1850 dolar direncini kırmakta zorlanan ons altın için, birkaç haftadan bu yana bahsettiğimiz 1872 dolar seviyesinin halen takip edilmesi konusundaki görüşümüzü koruyoruz. Geçen hafta korku endeksindeki artışın tamamlanmasının ardından gelen hareketler ons altını hafta başında 1850 dolar üzerine taşıyarak 1862 dolar seviyesine taşıdığını görüyoruz. Burayı hızlı geçerse önemli direnç olan 1872 doları yakın takip edeceğiz.

ABD’den henüz teşvik paketine dair kesin bir onay gelmedi, ancak hafta içerisinde bu konuda gelebilecek haber akışlarını da yakından takip etmek gerekli. Aşağı yönlü hareketlerde de destekler 1825 dolar – 1806 dolar olarak devam ediyor görülüyor. Ancak orta vadede yükseliş potansiyelinin daha yüksek olasılık olduğunu tekrar edelim.

Gram altında ise 436 TL önemli bir destek olarak çalışıyor. Bu fiyattan geriye çekilmeler olsa da yeniden toparlanma olacaktır diye tahmin ediyoruz. Dolar/TL kurunun geldiği 7.27 TL seviyesinin daha da gerilemesi senaryosununun nispeten az olduğu düşüncesinden hareketle bu haftaki gram altın hareketinde 435-439 TL kanalını yukarı yöndeki baskıların ağırlıklı olması şeklinde takip edeceğiz. Ons altının 1862 dolar üzerinde kalması ve dolar/TL kurunun 7.35 TL seviyelerini test etmesi halinde gram altında 439 TL kanalının yukarı yönlü dışına çıkması söz konusu olabilir.