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Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı...

21 Nisan 2021 Çarşamba - 8:40 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 8:40

ABD on yıllık tahvil faizi değerli maden altını destekliyor. Haftaya hızlı bir başlangıç yapan ons altın Çin’in yerli ve yabancı bankalara büyük miktarlarda altın ithal etme izni verdiği haberi altın fiyatlamaları üzerinde etkili oldu. ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ve koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş altını destekliyor. Son 7 haftanın zirvesini test eden altın, yeni işlem gününde yatay bir görünüm sergiliyor. Analistler doların global bazda değer kaybetmeye devam etmesi durumunda altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini belirtiyor. Öte yandan gram altın, dün günü değer kaybı ile tamamlamıştı. Altında geri çekilmenin devam edip etmeyeceği takip edilecek. ONS altında değer kazanırken gram altın ons altının etkisi ve Dolar TL kurundaki yatay seyir ile birlikte 464 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ne olur? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 21 Nisan altın anlık fiyatları...


ABD on yıllık tahvil faizi ons altını destekliyor. Ons altında izlenen değer kazanımı sonrasında yukarı yönlü hareket takip ediliyor.  Son 7 haftanın zirvesini test eden altın, yeni işlem gününde yatay bir görünüm sergiliyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen fiyat hareketliliklerinin azalması ve dolar endeksinde görülen geri çekilme gram altın fiyatlamalarında etkili oluyor. Gram altın fiyatı yeni haftanın ilk 2 gününde geçen haftanın ortalamasına göre geri çekilme yaşadı. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ne olur? Gram altın kaç lira?? Çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Nisan altın anlık fiyatları...
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? ALTIN NE OLUR? 
 
2021 GRAM ALTIN NE KADAR? 21 NİSAN ALTIN FİYATLARI!
 
Gram altın fiyatı Alış: 464,76
Satış: 464,82
 
BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
Çeyrek altın fiyatı Alış: 738,13 TL'den Satış: 755,01 TL'den satışa sunuluyor.
 
CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?
 
Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3.060,00
Cumhuriyet altını satış: 3.108,00
 
YARIM ALTIN KAÇ TL?
 
Yarım altın fiyatı alış: 1.471,65
Yarım altın satış: 1.510,02
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
Tam altın fiyatı alış: 3.044,80
Tam altın satış: 3.121,63
 

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