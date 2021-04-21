Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı...

ABD on yıllık tahvil faizi ons altını destekliyor. Ons altında izlenen değer kazanımı sonrasında yukarı yönlü hareket takip ediliyor. Son 7 haftanın zirvesini test eden altın, yeni işlem gününde yatay bir görünüm sergiliyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen fiyat hareketliliklerinin azalması ve dolar endeksinde görülen geri çekilme gram altın fiyatlamalarında etkili oluyor. Gram altın fiyatı yeni haftanın ilk 2 gününde geçen haftanın ortalamasına göre geri çekilme yaşadı. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ne olur? Gram altın kaç lira?? Çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Nisan altın anlık fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? ALTIN NE OLUR?
2021 GRAM ALTIN NE KADAR? 21 NİSAN ALTIN FİYATLARI!
Gram altın fiyatı Alış: 464,76
Satış: 464,82
BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı Alış: 738,13 TL'den Satış: 755,01 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?
Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3.060,00
Cumhuriyet altını satış: 3.108,00
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın fiyatı alış: 1.471,65
Yarım altın satış: 1.510,02
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın fiyatı alış: 3.044,80
Tam altın satış: 3.121,63