Altın fiyatlarında son durum! Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç lira? (14 Aralık 2020)

Altın fiyatları haftanın ilk gününde vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın başlarında ABD'de mali teşvik paketine yönelik beklentilerin artması ve dünya geleninde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle altın fiyatlarında bir miktar toparlanma sağlamıştı. Geçen hafta altın fiyatlamalarında 1875 sevileri test edilirken piyasalar aşı çalışmalarından gelecek haberlere odaklanmıştı. ABD'de FDA tarafından Pfizer'in aşısına onay vermesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı ve altın fiyatları üzerinde baskıya neden oldu. Yeni haftada ABD'de mali teşvik paketi ile ilgili gelişmeler takip edilirken salı günü yapılacak FOMC toplantısı ve çarşamba günü açıklanacak FED faiz oranı kararı piyasaların takip edeceği haber akışları arasında yer alıyor. Peki, Yeni haftaya Gram altın nasıl başladı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 14 Aralık altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları...

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcının takip ettiği konuların başında geliyor. Geçen haftanın ortasından itibaren yaşanan koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler piyasalarda iyimserlikle karşılanmış ve ABD 'de mali teşvik paketine yönelik beklentilerin neden olduğu dolar daki zayıf seyir ons altında aşağı yönlü hareketleri sınırlandırmıştı.

Geride bıraktığımız haftada gram altında alıcılı bir seyir görüldü ve aşı gelişmelerinin yarattığı baskı ve teşvik paketi beklentileri altının haftayı yatay bir seyirle tamamlamasına neden oldu. Bu hafta takip edilecek en önemli gelişmelerin başında FED toplantısı geliyor. FED'den beklenen parasal genişleme kararı alınması durumunda ons altında yukarı yönlü tepki hareketleri izlenebilir. Altın yeni haftaya yatay seviyede başladı. Piyasalar aşı ve teşvik paketi ile ilgili gelişmeleri takip edecek. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları ile ilgili gelişmeler yurtiçi yatırımcının odağında yer alıyor.

Peki, Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte analistlerin altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

Gram altın haftanın ilk gününe 467 liradan başlangıç yaptı. Çeyrek altının satış fiyatı ise yeni güne 761 liradan merhaba dedi. Ons altın ise bin 834 dolar civarında seyrediyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? (14 ARALIK 2020)

Alış: 464,16

Satış: 464,25

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL? (14 ARALIK 2020)

Alış: 744,92

Satış: 761,96

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın Alış Satış % Saat Gram Altın 464,16 464,25 % 0,10 10:06 Çeyrek Altın 744,92 761,96 % -0,07 17:16 Cumhuriyet Altını 3.085,00 3.131,00 % -0,29 17:16 Tam Altın 3.072,80 3.150,37 % -0,07 17:16 Yarım Altın 1.485,19 1.523,92 % -0,07 17:16 Ons Altın 1.832 1.832 % -0,38 10:19 Has Altın 464,39 464,48 % 0,15 10:04 22 Ayar Bilezik 424,61 425,02 % 0,00 17:16 Altın KG (Dolar) 58.663 58.675 % -0,29 10:04 Altın KG (Euro) 71.247 71.261 % -0,29 10:04

ALTIN YORUMLARI

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

"Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyle geri çekiliyor.

Geri çekilmenin devamında 1815 ve 1803 destek olarak takip edilebilir. Düşen fiyat kanalının geçilmesi ve üzeri fiyatlamada yukarı yönlü momentum artabilir.

Bu durumda da 1863 ve 1894.40 direnç oluşturabilir.

Destekler 1815-1803-1787.50, Dirençler 1863-1894.40-1906.75"

InvestAZ Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

"Ons altın baskı altında. Gerek mali teşvik görüşmelerinin olumlu bir zeminde ilerlemesine rağmen henüz somut bir adımın atılamamış olması gerekse aşıların kullanıma hazır olmasının güvenli liman ihtiyacını azaltması altının ons fiyatının yeni haftaya da 1850 dolar desteğinin altında girmesine neden oluyor.

Bu hafta veri akışının da yoğun olduğunu düşünürsek mali teşvik görüşmelerinin yanında verilerin ortaya koyacağı tablonun da değerli metallerde hareketlilik yaratması muhtemel.

Ancak olası yukarı yönlü denemeler 1850 doların aşılmasını sağlamadıkça kısa vadede iyimser bir tablo görme ihtimalimizi yüksek bulmuyoruz.

1825 dolar seviyesinin altına inilmesi ise kısa vadede daha fazla baskı oluşmasına neden olabilir."