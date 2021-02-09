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Altın fiyatlarında son durum | Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

09 Şubat 2021 Salı - 10:15 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 10:16

Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Dolar TL kurundaki geri çekilme ve ons fiyatındaki yatay seyirle birlikte gram altın geçtiğimiz hafta 430 TL seviyelerinden 407 TL seviyelerine kadar geriledi. Yeni haftaya bir önceki haftanın kapanışına göre yataya yakın bir açılışla başlayan gram altın temmuz ayından bu yana gördüğü en düşük seviyelerde işlem görmüştü. Bugün altın fiyatları yeniden 418 seviyelerine geldi. ABD teşvik paketine dair beklentiler, doların zayıf görünüm sergilemesi, salgınla ilgili gelişmeler, altının yukarı seyrini destekliyor. Piyasaların gündeminde ABD teşvik paketi yer alıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 9 Şubat 2021 altın fiyatları...


Doların değer kazanmasıyla  birlikte geçtiğimiz hafta genelinde Ons Altında satış baskısının artığı takip edildi. Ons altındaki geri çekilmeye bağlı olarak Türk Lirası’nın dolar karşısında güçlü duruşu Gram Altın’daki değer kaybını hızlandırmıştı. Geçtiğimiz hafta ons başına 1,800 $ seviyesinin altına gerileyen altın fiyatları, yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Haftanın ikinci gününde ise gram altın 418 seviyelerine çıktı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 9 Şubat 2021 altın fiyatları...
 
 
Geçtiğimiz hafta kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler sergileyen altın fiyatları bu hareketlenmeler ile birlikte 1784 seviyelerini test etmişti. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1.841 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD teşvik paketine ilişkin iyimser beklentilerin altın üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceği yorumlarını yapıyor. Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceği öngörülüyor. 
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
Gram altın an itibariyle 418,58 TL alış 418,65 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
Çeyrek altın yeni haftanın ilk işlem gününde 670,15 TL alış 685,53 TL satış fiyatından işlem görüyor
 
YARIM ALTIN NE KADAR?
 
Yarım altın 1.336,11 TL alış 1.371,05 TL satış fiyatından işlem görüyor
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
Tam altın 2.764,37 TL alış 2.834,35 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor. 
 

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