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Altın fiyatlarında son durum | Çeyrek ve gram altın fiyatı...

15 Şubat 2021 Pazartesi - 9:51 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 9:51

Geride bıraktığımız hafta ortalarına kadar yükseliş trendinde olan altın fiyatları sonrasında düşüş eğilimine girmişti. Hafif bir yükşelişle kapatan altın, yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise dolar kurunun yatay seyretmesiyle küresel altın fiyatlarını takip ediyor. Geride bıraktığımız haftada dolar kuru en kötü performansı sergiledi. Analistlere göre, gram altın küresel altın fiyatlarının hareketlerinden kaynaklı yükseliş trendine girdi. Önümüzdeki günlerde de altın fiyatları zayıflayan dolardan destek bulabilir yorumları yapılıyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 15 Şubat altın fiyatları...


Altın güne yatay bir seyirle başladı. Geçen hafta ortalarına kadar yükselişine devam ettiren altın,  dolar kurunun yatay seyretmesine paralel olarak sonraki günlerde düşüş eğilimine girmişti. Bu hafta da koronavirüs vaka sayıları, mutasyon, hükümetlerin karantina tedbirleri ve aşılamanın durumu ile ilgili haber akışları piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Yatırımcı tüm bu gelişmelere paralel altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 15 Şubat altın fiyatları...
 
 
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
 
22 AYAR BİLEZİK
 
ALIŞ: 376,43
 
SATIŞ: 377,10
 
YARIM ALTIN
 
ALIŞ: 1.316,69
 
SATIŞ: 1.352,10
 
CUMHURİYET ALTINI
 
ALIŞ: 2.739,00
 
SATIŞ: 2.781,00
 
TAM ALTIN
 
ALIŞ: 2.724,19
 
SATIŞ: 2.795,16
 
ÇEYREK ALTIN
 
ALIŞ: 660,41
 
SATIŞ: 676,05
 
GRAM ALTIN
 
ALIŞ: 411,25
 
SATIŞ: 411,33

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