Altın fiyatlarında son durum | Çeyrek ve gram altın fiyatı...

Altın güne yatay bir seyirle başladı. Geçen hafta ortalarına kadar yükselişine devam ettiren altın, dolar kurunun yatay seyretmesine paralel olarak sonraki günlerde düşüş eğilimine girmişti. Bu hafta da koronavirüs vaka sayıları, mutasyon, hükümetlerin karantina tedbirleri ve aşılamanın durumu ile ilgili haber akışları piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Yatırımcı tüm bu gelişmelere paralel altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 15 Şubat altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 376,43
SATIŞ: 377,10
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.316,69
SATIŞ: 1.352,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.739,00
SATIŞ: 2.781,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.724,19
SATIŞ: 2.795,16
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 660,41
SATIŞ: 676,05
GRAM ALTIN
ALIŞ: 411,25
SATIŞ: 411,33