Altın fiyatlarında son durum! Altın için çok kritik hafta...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

441,67 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 441,77 liradan, 2 bin 931 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 976 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

2 bin 915 liradan alınan tam altın 2 bin 988 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.408 liradan alınan yarım altın 1.445 liradan ve 706 liradan alınan çeyrek altın 722 liradan satılıyor.

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Bu önceki dönem düşük dolar isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü dolar istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri doların değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif. Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz.

Bu haftanın bir diğer gündemi ise ABD Merkez Bankası ’nın (Fed) faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. 26-27 Ocak günleri yapılacak olan toplantının ardından karar 27 Ocak TSİ 22:00’da açıklanacak ve Türkiye saati ile 22:30’da Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Karar için bir beklenti yok. Varlık alımına dair geçtiğimiz günlerde, Powell kısa vadede bir azaltımın olmayacağına dair sinyal vermesine karşın piyasa bunu toplantı sonrası açıklamalarında da duymak istiyor. Dolayısıyla bu hafta varlık alımına dair söylemler önemli olabilir.

Piyasalarda dolar gevşek seyrediyor. Özellikle teşvik paketine dair beklentiler, doların bu seyrine neden oluyor. Doların bu görünümü de, altının şimdilik 1850 dolar çevresinde tutunmasını desteklemekte.

Altında teşvik paketi, salgının durumu, Biden hamleleri ve Powell açıklamaları bu haftanın konu başlıkları. Bu gelişmeler altının seyrini belirleyebilir. Ons altın için 1858 dolar 22 günlük ortalamasının geçtiği direnç noktası ve bu direncin üzerinde ısrarcı bir seyir oluşmadığı sürece altında yeni bir yükseliş trendi izlenmeyebilir. Geri çekilmelerde 1850 dolar altında kapanışlar görülmesi durumunda 1841 - 1825 – 1800 dolar destekleri karşımıza çıkıyor. Teknik görünüm altında temkinli olduğu için şimdilik olağanüstü bir durum olmadıkça yatay seyri sürebilir. Teşvik paketi özellikle altın için pozitif bir gelişme ve yakın zamanda teşvik paketinin onaylanması altının kazançlarını genişletmesini destekleyebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. İlave alımlar içinse geri çekilmeleri değerlendirebilir düşüncesindeyim.