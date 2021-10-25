Altın fiyatlarında son dakika tahmini! Tarih verdi! 600 lira...

Altın fiyatlarına rekor üstüne rekor! Son dakika tahmini geldi. Merkez Bankası'nın 200 puanlık faiz indirimi sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Vatandaşlar ise 'Bu fiyattan altın alınır mı?, 'Altına yatırım yapılır mı' sorularını peş peşe sıraladı. An itibarıyla gram altın 566 liradan işlem görürken ons altın ise 1.797 seviyelerinde seyrediyor. Uzmanlar ise altın fiyatlarının geleceği hakkında konuşarak yeni hedefi belirledi. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte uzmanlar altının kısa vadede yeni hedefinin 600 lira olduğunu vurguladı. 520 lira seviyelerinin ise altın için alım fırsatı olduğu ifade edildi. İşte piyasalarla ilgili son dakika gelişmeleri...