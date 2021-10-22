Altın fiyatlarında son dakika! Rekor geldi! 1000 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmini geldi. Merkez Bankası'nın 200 puanlık faiz indirimi sonrası altın fiyatları uçuşa geçti. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise altın fiyatları yeni rotasını belirleyecek. Öte yandan piyasa uzmanlarından yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte son tahmin açıklamarı geldi. Uzmanlara göre altının yeni hedefinin 640 lira olduğu ve uzun vadede 1000 liraları görebileceği ifade edildi.