Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! ‘Tapering’ endişesi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Piyasalar, Fed ve Evergrande krizine odaklanmıştı. Belli oldu. Fed’den yapılan açıklama sonrası altın, değer kaybetmeye devam etti. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle yatay bir seyir izledi. Ons 1.764 dolara kadar gerilerken, gram altın 500 TL civarında işlem görüyor. İşte detaylar...

Amerikan Merkez Bankası Fed , piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 0-0,25 arasında sabit tuttu. Karar metninde, ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi.

Fed politika yapıcılarının beklentilerinin yer aldığı noktasal grafikte de 2022'de faiz artışı öngören Fed yetkilisi sayısının arttığı izlendi. Ekonomik öngörülerde enflasyon beklentileri yukarı çekilirken, büyüme beklentilerinde düşüş görüldü. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, teşviklerin geri çekilmesi sürecinin 2022 ortasında son bulmasının uygun olabileceğini söyledi.

Fed’in varlık alımını azaltmaya başlaması ve görece daha şahin bir para politikası izlemesi uzun vadede altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Altın fiyatları, Fed'in 2023'e kadar iki faiz artırımı gördüğü ve daha para politikasında sıkılaşmanın başlayabileceğine işaret ettiği Haziran ayı toplantısı sonrasında yüzde 5'ten fazla değer kaybetmişti.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Haftaya 1.755 dolar civarında başlayan ons altın, Evergrande’nin borç krizinin tüm finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kademeli bir şekilde yükselerek çarşamba günü 1.785 dolara kadar ulaşmıştı. Fed’in varlık alımlarının azaltılabileceğiyle ilgili mesajları sonrasında 1.764 dolara kadar gerileyen ons altın, bu haftaki kazançlarını silmeye doğru ilerliyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki zıt hareketlerin birbirini dengelemesiyle Ağustos başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, yeni haftaya 486 TL seviyesinde başlamıştı. merkez bankasının faiz indirme kararı sonrası altın 500 TL civarında işlem görmeye başladı.