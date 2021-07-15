Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Resmen ters köşe, ilk kez...

Altın fiyatları özellikle altın almak ya da var olan altınını bozdurmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Ons altın fiyatı, 1834 dolar seviyesine kadar yükselerek bir ayın en yüksek seviyesini görürken; gram altın fiyatı ise ons altında yaşanan yükselişin çarpan etkisiyle bir haftanın en yükseğinde hareket ediyor.
Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası yükselişini hızlandırarak 1 ayın en yüksek seviyesini görürken, yeni günde zirvesini tazeledi. Ons altın 1834 dolar seviyesine kadar yükselerek 16 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaşırken; gün içerisinde en düşük ise 1823 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 11.57 itibarıyla ise yüzde 0.29 oranında yükselişle 1832 dolardan işlem gördü.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 503 TL seviyesinde hareket ederken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 500 TL seviyesinden başladı. Uluslararası piyasalarda yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 506,40 lira seviyesini, en düşük ise 503,10 lira seviyesini gördü.
Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.05 oranında yükselişle 504,62 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 384 liradan satılıyor.