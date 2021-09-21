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Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Piyasaların gözü kulağı tarihi günde
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Ons altın fiyatları en yüksek 1766 dolar, en düşük ise 1758 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise haftanın ikinci işlem gününe 490 lira seviyesinde başladı. Piyasaların gözü kulağı ise Fed kararında. Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin yaşadığı mali sıkıntılar da büyük endişe yaratıyor. Uzmanlar, gram altının seyrinin daha çok Türk lirasının dolar kuru karşısındaki seyrine endeksli olduğu görüşünde buluşuyor. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler...
Piyasalar nefesini tuttu, yarın ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek mesajlara kilitlendi. Fed’den gelecek mesajlar sonrası yatırım araçlarının yol haritasının yeniden oluşturulması bekleniyor. Dün küresel piyasalar, Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande endişesiyle, son ayların en sert düşüşlerine sahne olurken, bugün gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabasında… Piyasalarda yaşanan endişelerle, Dolar endeksi yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken, ons Altın Fiyatları güvenli liman etkisiyle sınırlı yükseldi.