Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Birden fırladı! 540 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Yükselişe geçti. Uzmanlara göre yeni rekorların gelmesi için ilk adım atıldı. Uzmanlar yatırım tavsiyesi olamamakla birlikte altın fiyatlarının yükseliş trendine girmesiyle 540 lira seviyerine çıkabileceğini ifade etti. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 505,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 501 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,86 üzerinde 505,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3.375 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.756 dolardan alıcı buluyor.